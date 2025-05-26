Беглов: в Красногвардейском районе появится комплекс для обслуживания коммунальной спецтехники

На площадке построят боксы для ремонта и хранения техники Целевое предоставление земельного участка в Красногвардейском районе АО «Автопарк № 7 Спецтранс» одобрили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.
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