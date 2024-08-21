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Военные эксперты заговорили о нанесении Россией удара с территории другого государства

Военные эксперты заговорили о нанесении Россией удара с территории другого государства

Вчера 28K прочитали Генерал Алаудинов: ВСУ берут в заложники детские дома Курской области Остановленные подразделения украинских боевиков могут создать в Курской области изолированную территорию.

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