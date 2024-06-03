В июне несколько раз будут перекрывать газ селам Камызякского района

Для подготовки газовой сети к осенне-зимнему периоду. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует, что в рамках подготовки к новому осенне-зимнему периоду эксплуатации и необходимостью замены запорной арматуры астраханский филиал АО «Газпром газораспределение» планирует проведение плановых ремонтных работ на газораспределительных сетях с прекращением подачи газа потребителям Камызякского района: с 10:00 до 17:30 3 июня - с.