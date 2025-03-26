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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Ученые из США выяснили, что вера в астрологию говорит о низком интеллекте

Ученые из США выяснили, что вера в астрологию говорит о низком интеллекте

В то же время духовность, религиозность и политические взгляды на это почти не влияют Ученые из США изучили данные более 8,5 тысячи американцев и выяснили, что вера в астрологию коррелирует с низким интеллектом и образованием.

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