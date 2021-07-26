В МВД заявили о неэффективности разрешения на временное проживание для иностранцев

Решение отказаться от выдачи разрешений на временное проживание иностранцам вызвано тем, что этот институт — неэффективный, мигранты получают документы для осуществления трудовой деятельности на территории России, сообщили в пресс-центре МВД России.
Решение отказаться от выдачи разрешений на временное проживание иностранцам вызвано тем, что этот институт — неэффективный, мигранты получают документы для осуществления трудовой деятельности на территории России, сообщили в пресс-центре МВД России.
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