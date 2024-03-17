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В последний день «Московской масленицы» посетителей фестиваля угостят блинами

В последний день «Московской масленицы» посетителей фестиваля угостят блинами

Подготовлена интересная программа В своем Telegram-канале департамент торговли и услуг Москвы сообщил, что в последний день фестиваля «Московская Масленица» гостей на площади Революции бесплатно угостят блинами.

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