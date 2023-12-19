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Что случилось ночью, 19 декабря 2023 года

Что случилось ночью, 19 декабря 2023 года

Президент Чехии Петр Павел поделился своими мыслями о дальнейшем на Украине. По мнению главы республики, в новом году ситуация в зоне спецоперации может значительно прогрессировать, но в неприятном для Запада ключе.

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