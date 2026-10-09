Подготовку к новогодним расходам россиянам посоветовали начинать в октябре

Если расходы оказались выше или ниже первоначальных расчетов, оставшуюся сумму можно скорректировать Подготовку к Новому году лучше растянуть на несколько месяцев, чтобы декабрьские траты не стали слишком большой нагрузкой на семейный бюджет.