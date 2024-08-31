Мать детей Павла Дурова не хочет успокаиваться

Напряжение вокруг основателя Telegram и VK Павла Дурова лишь нарастает. Хотя его выпустили из тюрьмы, он теперь сталкивается с частичной свободой, за которую ему пришлось заплатить 5 миллионов евро, и его обязали дважды в неделю отмечаться в полиции, при этом он не может покидать Францию.
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