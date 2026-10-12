Ночное небо украсят яркие метеоры

В ночь на 13 октября можно будет наблюдать звездопад Южные Тауриды. На пике ожидается от пяти до десяти метеоров в час, пишет «Российская газета» со ссылкой на эксперта Пермского Политеха Евгения Бурмистрова.
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