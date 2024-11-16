Роспотребнадзор начал проверку на наличии личинок червей в рыбных консервах

Сообщалось, что некачественный товар продавался в крупных торговых сетях Фото: архив редакции Столичное управление Роспотребнадзора начало проверку супермаркетов после сообщений о наличии личинок червей в рыбных консервах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии