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Экс-нардеп Олейник: Киев придумал новую коалицию, чтобы отвлечь от провала с ЕС

Экс-нардеп Олейник: Киев придумал новую коалицию, чтобы отвлечь от провала с ЕС

Новая международная коалиция, о создании которой сообщил президент Украины Владимир Зеленский, нужна, чтобы отвлечь внимание украинской общественности от провала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

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