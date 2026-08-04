Новая международная коалиция, о создании которой сообщил президент Украины Владимир Зеленский, нужна, чтобы отвлечь внимание украинской общественности от провала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
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