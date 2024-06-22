Театр абсурда
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Театр абсурда

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Как мухи на мёд. В Москву пожаловал Меладзе

Как мухи на мёд. В Москву пожаловал Меладзе

Главное, сначала напакостят, наследят грязными штиблетами, плюнут со всем смаком Родине в душу, а потом так искренне удивляются: и за что же на нас так сильно осерчали? Притом, очень некрасивый поступок может быть просто очень некрасивым поступком.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ПОЧЕМУ ЭТОГО &quot;ЦЕННОГО&quot; КАДРА ДО СИХ ПОР НЕ ЛИШИЛИ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА?!
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13 час.
Леонид Руси
Вернулся чтобы его здесь судили за предательство?
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11 час.

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