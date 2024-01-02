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Кто создал первую прививку и что такое «векторные вакцины»: краткая история вакцинации

Кто создал первую прививку и что такое «векторные вакцины»: краткая история вакцинации

Хендрик Штрик, признанный специалист в области иммунологии, понятно и с юмором рассказывает об иммунитете Эрнест Борд (1877—1934) — доктор Дженнер проводит первую вакцинацию в 1796 году Тренировка иммунной системы, или Вакцинация Еще 2500 лет назад древние китайцы прививались.

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Дмитрий Иванов
Святые дебилы с верой в науку, которая регулярно переобувается
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