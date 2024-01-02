Кто создал первую прививку и что такое «векторные вакцины»: краткая история вакцинации

Хендрик Штрик, признанный специалист в области иммунологии, понятно и с юмором рассказывает об иммунитете Эрнест Борд (1877—1934) — доктор Дженнер проводит первую вакцинацию в 1796 году Тренировка иммунной системы, или Вакцинация Еще 2500 лет назад древние китайцы прививались.