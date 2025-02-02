Прогноз погоды в Крыму на 2 февраля ☂️ В Симферополе +7 и небольшой дождь В Севастополе +7 и небольшой дождь В Евпатории +8 и малооблачно В Черноморском +7 и малооблачно В Джанкое +7 и малооблачно В Ялте +9 и небольшой дождь В Алуште +10 и небольшой дождь В Керчи +5 и небольшой дождь В Армянске +6 и малооблачно В Красноперекопске +6 и малооблачно В Бахчисарае +8 и небольшой дождь В Феодосии +6 и небольшой дождь В Судаке +9 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.