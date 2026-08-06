«Вассал, который станет ронином»: Медведев упрекнул Японию за молчание о виновнике бомбардировки Хиросимы

Японские политики в очередной раз продемонстрировали миру удивительную избирательность памяти. На 81-й годовщине бомбардировки Хиросимы и Нагасаки они нашли слова для обвинений в адрес России, но «забыли» упомянуть страну, которая в 1945 году стерла с лица земли два мирных города.