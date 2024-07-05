Эксперт: Украина и Запад готовятся к неопределенному будущему

По мере приближения ноябрьских выборов в США украинское правительство и страны – члены НАТО готовятся к тому, что новое европейское и американское руководство может с меньшим энтузиазмом отнестись к поддержке военных усилий Киева.
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