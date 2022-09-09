Наш потерянный мир

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В регионах России началось трехдневное голосование на выборах

В регионах России началось трехдневное голосование на выборах

В российских регионах открылись избирательные участки на выборах глав субъектов. С восьми часов утра они работают в Рязанской, Владимирской, Тамбовской, Новгородской, Ярославской, Саратовской и Псковской областях, а также в Удмуртии и Карелии.

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