В регионах России началось трехдневное голосование на выборах

В российских регионах открылись избирательные участки на выборах глав субъектов. С восьми часов утра они работают в Рязанской, Владимирской, Тамбовской, Новгородской, Ярославской, Саратовской и Псковской областях, а также в Удмуртии и Карелии.
В российских регионах открылись избирательные участки на выборах глав субъектов. С восьми часов утра они работают в Рязанской, Владимирской, Тамбовской, Новгородской, Ярославской, Саратовской и Псковской областях, а также в Удмуртии и Карелии.
Свежие комментарии