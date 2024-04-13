Микроавтобус перевернулся на трассе в Бурятии, пострадали пятеро

Водитель микроавтобуса в Бурятии потерял управление на трассе и опрокинул машину. В результате пострадали пятеро пассажиров, им понадобилась помощь медиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
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