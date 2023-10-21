«Назло мне»: любимого пса покойного Гришечкина забирали из квартиры с полицией

После смерти актера Вячеслава Гришечкина его любимый пес Беня остался один в квартире. За ним ухаживал директор артиста Максим Миллер и консьержка подъезда, однако спустя некоторое время собаку забрала дочь Гришечкина Ольга.
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