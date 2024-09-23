США все же удалось продавить идею объединения двух океанов

Противостояние США и Китая в Азии усиливается. На саммите QUAD в Вашингтоне лидеры Австралии, Индии и Японии с подачи президента Джо Байдена раскритиковали «опасную» деятельность Пекина и договорились о развитии логистики.
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