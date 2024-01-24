В Краснодаре из-за снегопада рухнули более 300 деревьев: как подать заявку

Как сообщает вице-мэр города Максим Онищенко, всего поступило 312 заявок на ликвидацию упавших деревьев и ветвей.
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