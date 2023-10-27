В Хабаровском крае корреспондент районной газеты познакомилась с работой участковых уполномоченных полиции

В рамках проекта «Один день с участковым» корреспондент газеты «Советская звезда» Дина Здорикова провела день совместно с начальником отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Советско-Гаванскому району подполковником полиции Сергеем Кузнецовым.