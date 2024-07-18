Обещали воевать до последнего украинца. Сколько людей осталось у Зеленского для СВО: подсчитаны потери и резервы

С 17 июля власти Украины ужесточили наказание за уклонение от мобилизации. Теперь военнообязанным, которые не обновили личные данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК), грозят крупные штрафы и другие санкции.
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