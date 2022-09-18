Доброволец сообщил о невозможности наступления ВСУ на Васильевском направлении

Украинские военные потеряли способность наступать на Васильевском направлении в Запорожской области. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заместитель командира добровольческого казачьего штурмового батальона «Таврида» с позывным «Андрей».
Украинские военные потеряли способность наступать на Васильевском направлении в Запорожской области. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заместитель командира добровольческого казачьего штурмового батальона «Таврида» с позывным «Андрей».
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