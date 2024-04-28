В Рязани продолжается борьба с рекламой наркотиков на стенах

В этот раз ликвидировали более 20 надписей со стен домов по улице Ленинского Комсомола. Многие рязанцы жалуются на вандалов и, чтобы горожанам было удобнее сообщать о появляющихся надписях на стенах, в Рязани запущено приложение «Открытый регион 62».