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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани продолжается борьба с рекламой наркотиков на стенах

В Рязани продолжается борьба с рекламой наркотиков на стенах

В этот раз ликвидировали более 20 надписей со стен домов по улице Ленинского Комсомола. Многие рязанцы жалуются на вандалов и, чтобы горожанам было удобнее сообщать о появляющихся надписях на стенах, в Рязани запущено приложение «Открытый регион 62».

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