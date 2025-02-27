❄️ Снег совсем как-то не способствует встрече Международного дня оптимистов (мы то уже все на весну навострили ухи), но давайте все же попробуем верить в лучшее 🙏🏻 Отмечаем 27 февраля такие даты: *️⃣День большого завтрака, в который можно включить День хлебных тостов, День хачапури, День польского пончика, День клубники и еще можно добавить День мексиканского кофейного ликера "Калуа" – и в итоге получится очень, очень Жирный четверг 🙈 *️⃣День доктора – главное, чтобы после такого завтрака не понадобился врач, поэтому вы все же с умом выбирайте праздники из первого пункта *️⃣День тупости – ооочень бы хотели отметить и потупить часа три в окно, наблюдая за щебетанием птичек.