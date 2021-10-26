В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по итогам проверки сообщения, размещенного в средствах массовой информации, в отношении 47-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.
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