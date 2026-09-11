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Разгром заводов, удар по сухогрузам и складам БПЛА: последствия ночной атаки ВС РФ по логистике врага

Разгром заводов, удар по сухогрузам и складам БПЛА: последствия ночной атаки ВС РФ по логистике врага

Министерство обороны России 11 сентября проинформировало о ночных ударах по военной инфраструктуре Украины, подтвердив высокую результативность и точность задействованного вооружения .

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