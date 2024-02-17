В Иркутске требуют запретить концерты Александра Малинина: в чем причина Елена ГалицкаяАлександр Малинин, известный российский певец, оказался в центре скандальной ситуации в Иркутске, где местные жители требуют отмены его предстоящих концертов из-за неясной позиции по специальной военной операции на территории Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии