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В Иркутске требуют запретить концерты Александра Малинина: в чем причина

В Иркутске требуют запретить концерты Александра Малинина: в чем причина

В Иркутске требуют запретить концерты Александра Малинина: в чем причина Елена ГалицкаяАлександр Малинин, известный российский певец, оказался в центре скандальной ситуации в Иркутске, где местные жители требуют отмены его предстоящих концертов из-за неясной позиции по специальной военной операции на территории Украины.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Давно пора!!!!
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11 час.
АС
Александр Сысоев
Певец хороший, но человек с говнецом.
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11 час.
Вера Охотникова
Пусть зарабатывает там, где живёт. В России он не нужен
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5 час.

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