В Иркутске требуют запретить концерты Александра Малинина: в чем причина Елена ГалицкаяАлександр Малинин, известный российский певец, оказался в центре скандальной ситуации в Иркутске, где местные жители требуют отмены его предстоящих концертов из-за неясной позиции по специальной военной операции на территории Украины.