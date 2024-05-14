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Царьград

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Команда Хабиба Нурмагомедова отреагировала на слухи о крупной задолженности

Команда Хабиба Нурмагомедова отреагировала на слухи о крупной задолженности

Появилась информация о долге Хабиба Нурмагомедова перед ФНС. На неё отреагировала команда бойца.Команда бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова назвала неточной информацию о его крупной задолженности.

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