UK Mulls Military Support For Saudis Against Houthis After MbS Appeal Amid ongoing Saudi humiliation as the Houthis have rapidly expanded their territory in Yemen, which involved a 36-hour period last week where the rebels took control of the country's entire Red Sea coast, Crown Prince Mohammed bin Salman (MbS) is desperately seeking military help from key allies in the West and regionally.
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