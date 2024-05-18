Российские войска взяли село Старица в Харьковской области

Силы группировки «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противникаПодразделения группировки войск «Север» ВС РФ взяли под контроль село Старица в Харьковской области в продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщает Министерство обороны России.
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