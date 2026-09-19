ПСБ расширит инфраструктурные проекты в Хабаровском крае

ПСБ активно участвует в инвестиционных инициативах Хабаровского края. Председатель банка Петр Фрадков в рамках деловой поездки обсудил с губернатором Дмитрием Демешиным развитие инфраструктуры, туризма и спорта, а также расширение финансовых услуг для жителей региона.