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Разману Кадырову вручили российскую премию Нобеля. Что это за награда и за что он ее получил?

Разману Кадырову вручили российскую премию Нобеля. Что это за награда и за что он ее получил?

Главе Чечни Рамзану Кадырову в пятницу, 9 августа, вручили российскую премию Людвига Нобеля. Политик получил награду за личный вклад в проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, поддержку военных, а также за гражданскую позицию, усилия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия и защите традиционных ценностей.

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Комментарии
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Наталья Персидская
Кадырова теперь зовут РаЗман?
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19 час.

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