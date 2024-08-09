Разману Кадырову вручили российскую премию Нобеля. Что это за награда и за что он ее получил?

Главе Чечни Рамзану Кадырову в пятницу, 9 августа, вручили российскую премию Людвига Нобеля. Политик получил награду за личный вклад в проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, поддержку военных, а также за гражданскую позицию, усилия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия и защите традиционных ценностей.