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Чемпионат Греции. «Панатинаикос» в гостях сыграет с «Колоссосом», «Аполлон» примет «Марусси»

В воскресенье, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча. «Панатинаикос» в гостях сыграет с «Колоссосом», «Аполлон» примет «Марусси».

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