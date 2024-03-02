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НАК раскрыл планы боевиков, которых заблокировали в Ингушетии

НАК раскрыл планы боевиков, которых заблокировали в Ингушетии

Вечером в субботу, 2 марта, спецназ ФСБ блокировал в городе Карабулак группу боевиков. Позднее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) рассказали РИА Новости, что радикалы намеревались провести серию крупных терактов.

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