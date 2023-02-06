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Новый электрокроссовер Geely Zeekr X удивляет необычными техническими решениями

Новый электрокроссовер Geely Zeekr X удивляет необычными техническими решениями

Китайский холдинг Geely Holding Group выпустил новый электрокроссовер Zeekr X. Машина удивляет необычными техническими решениями и дизайном кузова, она третья в линейке электрокаров, в которую входит лифтбек Zeekr 001 и минивэн с индексом «009».

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