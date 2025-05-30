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Депутат Обухов: в стране идет не трудовая миграция, а народозамещение

Депутат Обухов: в стране идет не трудовая миграция, а народозамещение

Телеканал 360 Система адаптации мигрантов в России сегодня не работает. Основная причина — нежелание самих мигрантов интегрироваться в общество.

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