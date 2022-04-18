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В Красноярске по поручению Председателя Следственного комитета России вручены ведомственные медали «Доблесть и отвага» трем воспитателям детского сада, спасшим детей

В Красноярске по поручению Председателя Следственного комитета России вручены ведомственные медали «Доблесть и отвага» трем воспитателям детского сада, спасшим детей

По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Александр Геннадьевич Зюбанов вручил ведомственные медали «Доблесть и отвага» трем воспитателям МБОУ «Детский сад №31» Евгении Толстой, Ирине Шабановой и Наталье Стус, спасшим детей от вооруженного нападения.

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