В Красноярске по поручению Председателя Следственного комитета России вручены ведомственные медали «Доблесть и отвага» трем воспитателям детского сада, спасшим детей

По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Александр Геннадьевич Зюбанов вручил ведомственные медали «Доблесть и отвага» трем воспитателям МБОУ «Детский сад №31» Евгении Толстой, Ирине Шабановой и Наталье Стус, спасшим детей от вооруженного нападения.