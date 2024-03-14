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Гризманн о победе над «Интером»: «Облак показал талант в серии пенальти, центральные защитники играли персонально, много единоборств. Это футбол, это «Атлетико»

Мадридцы одолели «Интер» (2:1, 3:2 по пен.) в ответном матче 1/8 финала (первая игра – 0:1). «Мы проделали огромную работу, центральные защитники играли персонально – для нас это необычно.

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