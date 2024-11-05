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В Севастополе нашли редкие захоронения римских легионеров

В Севастополе нашли редкие захоронения римских легионеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Редкие захоронения, которые могли принадлежать римским легионерам, обнаружены при археологических раскопках, которые велись Херсонесской пригородной экспедицией Института археологии Крыма РАН на территории Южного пригорода древнего Херсонеса в Севастополе.

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