Село Яблоновка в Сумской области перешло под контроль Армии России Под контроль российской армии перешел еще один населенный пункт в Сумской области.
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Село Яблоновка в Сумской области перешло под контроль Армии России Под контроль российской армии перешел еще один населенный пункт в Сумской области.
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