Cборная Англии проиграла исландцам в последнем матче перед Евро

Товарищеская встреча на стадионе «Уэмбли» в Лондоне завершилась сенсацией: Англия – Исландия – 0:1. Единственный гол на 12-й минуте забил в контратаке полузащитник бельгийского «Левена» Йоун Торстейнссон.
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