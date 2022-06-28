Дмитрий Медведев заявил о вероятности размещения «Искандеров» у границ с Финляндией

Зампред Совбеза РФ уверен, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не несет России новых угроз. Однако страна будет готова к ответным шагам.
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