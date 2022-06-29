В Нидерландах заявили, что опасные протесты фермеров на дорогах неприемлемы

Политика правительства Нидерландов в отношении выбросов азота может не устраивать фермеров, но создание опасных ситуаций на дорогах недопустимо, заявил премьер-министр страны Марк Рютте 28 июня на краткой пресс-конференции в Министерстве общих дел.