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В Нидерландах заявили, что опасные протесты фермеров на дорогах неприемлемы

В Нидерландах заявили, что опасные протесты фермеров на дорогах неприемлемы

Политика правительства Нидерландов в отношении выбросов азота может не устраивать фермеров, но создание опасных ситуаций на дорогах недопустимо, заявил премьер-министр страны Марк Рютте 28 июня на краткой пресс-конференции в Министерстве общих дел.

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