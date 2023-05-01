1 мая газодымозащитной службе пожарной охраны исполняется 90 лет

Газодымозащитная служба (ГДЗС) является неотъемлемой и важнейшей составляющей подразделений пожарной охраны, предназначенной для ведения боевых действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде.
Газодымозащитная служба (ГДЗС) является неотъемлемой и важнейшей составляющей подразделений пожарной охраны, предназначенной для ведения боевых действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде.
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