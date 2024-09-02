Самарскому распилу приходит конец?

Сенатор от Хабаровского края в Совете Федерации Сергей Безденежных обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой дать правовую оценку ситуации, которая сложилась в результате деятельности хабаровского регионального оператора.
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