Реплика на Всемилостивейшее прощение Группы Вагнера

Назовите статью уголовного кодекса, по которой должны расстрелять зачинщиков. И зачинщиков чего расстрелять.

Владимир Алтайцев

дерьмом несёт от тебя и от подхрюкивающей тебе машки дмитренкои такой же свиньи тупой- смирнова.