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Реплика на Всемилостивейшее прощение Группы Вагнера

Реплика на Всемилостивейшее прощение Группы Вагнера

Читаем «сенсационное сообщение» вчерашнего дня: Президент России Владимир Путин 29 июня провел в Кремле трехчасовую встречу с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер» – в ней приняли участие 35 человек.

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Комментарии
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US
Uri Strukow
Назовите статью уголовного кодекса, по которой должны расстрелять зачинщиков. И зачинщиков чего расстрелять.
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9 час.
Владимир Алтайцев
дерьмом  несёт  от тебя и от подхрюкивающей  тебе машки дмитренкои  такой  же свиньи тупой- смирнова.
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8 час.
Владимир Алтайцев
машка, ты  тоже любишь бандитов?
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8 час.

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