Читаем «сенсационное сообщение» вчерашнего дня: Президент России Владимир Путин 29 июня провел в Кремле трехчасовую встречу с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер» – в ней приняли участие 35 человек.
Реплика на Всемилостивейшее прощение Группы Вагнера
Комментарии
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US
Uri Strukow
Назовите статью уголовного кодекса, по которой должны расстрелять зачинщиков. И зачинщиков чего расстрелять.
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9 час.
Владимир Алтайцев
дерьмом несёт от тебя и от подхрюкивающей тебе машки дмитренкои такой же свиньи тупой- смирнова.
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8 час.
Владимир Алтайцев
машка, ты тоже любишь бандитов?
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8 час.
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