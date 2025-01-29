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Царьград

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Не в карман мигрантам: "Русская Община" помогает челябинцам оплачивать проезд законным способом

Не в карман мигрантам: "Русская Община" помогает челябинцам оплачивать проезд законным способом

Дружинники проводят рейды по маршруткам. Водители-брюнеты разыгрывают спектакли.Дружинники "Русской Общины" Челябинска продолжают активную работу по защите прав граждан, в частности, обеспечивая соблюдение законных способов оплаты проезда в общественном транспорте.

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Комментарии
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Амара Карпова
МОЛОДЦЫ👍👍👍
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19 час.
holms sherlok
гнать с работы
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19 час.
Дмитрий Гурин
Ну как в статье сказано: &quot;несколько попыток мошенничества со стороны водителей маршрутных такси&quot;.. так и закатывать этих водятлов в СИЗО и возбуждать дела по ст. 159 УК РФ и закатывать на нары на 2 года с последующем лишением гражданства и депортацией. Пару тройку посадить, остальные возможно и поумнеют.
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17 час.

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