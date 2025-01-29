Не в карман мигрантам: "Русская Община" помогает челябинцам оплачивать проезд законным способом

Дружинники проводят рейды по маршруткам. Водители-брюнеты разыгрывают спектакли.Дружинники "Русской Общины" Челябинска продолжают активную работу по защите прав граждан, в частности, обеспечивая соблюдение законных способов оплаты проезда в общественном транспорте.
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