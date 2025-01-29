Не в карман мигрантам: "Русская Община" помогает челябинцам оплачивать проезд законным способом

Дмитрий Гурин

Ну как в статье сказано: "несколько попыток мошенничества со стороны водителей маршрутных такси".. так и закатывать этих водятлов в СИЗО и возбуждать дела по ст. 159 УК РФ и закатывать на нары на 2 года с последующем лишением гражданства и депортацией. Пару тройку посадить, остальные возможно и поумнеют.